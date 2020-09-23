شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدرة الزمالك يوضح حقيقة وصول «باتشيكو» إلى مصر لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور وصول البرتغالي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق إلى القاهرة، لتولي قيادة الفريق، وأكدوا أن الصورة المتداولة لباتشيكو وأمير مرتضى لحظة استقباله في مطار القاهرة ليست صورة حديثة.

وأعلن مجلس الزمالك أن الصورة المتداولة لأمير مرتضي، المشرف على الكرة حاليًا، مع باتشيكو تعود لاستقبال أمير له في ولايته الأولي في ٢٠١٤، عندما حضر باتشيكو إلى القاهرة لتوقيع التعاقد مع نادي الزمالك، حيث استلم مهام المدير الفني لفريق الكرة الأول. ويعد المدرب البرتغالي أحد أهم المدربين البرتغاليين الذي عملوا في في الزمالك من قبل.

وأوضح المجلس أن باتشيكو من ضمن ٥ مدربين مرشحين لقيادة الفريق في الفترة الحالية بجانب مدربين آخرين هم كالديرون وتاكيس، مدرب دجلة السابق، ومدرب إيطالي وآخر فرنسي، وسوف يعلن المجلس، مساء اليوم، اسم المدرب رسميًا.