شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: التمس العذر للاعبي الزمالك في أخطائهم أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يلتمس العذر للاعبي الفريق والجهاز الفني في بعض الأخطاء خلال مباراة طنطا التي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف مرتضى منصور: «أسامح بعض اللاعبين على بعض الأخطاء في مباراة طنطا، وأيضًا طارق يحيى، لأن اللاعبين خاضوا اللقاء تحت ضغط عصبي شديد خشية تحقيق نتيجة سلبية».

واختتم رئيس الزمالك: «ما حدث بسبب ضغط المباريات المسؤول عنها اللجنة الخماسية».