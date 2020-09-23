شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: التمس العذر للاعبي الزمالك في أخطائهم أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يلتمس العذر للاعبي الفريق والجهاز الفني في بعض الأخطاء خلال مباراة طنطا التي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأضاف مرتضى منصور: «أسامح بعض اللاعبين على بعض الأخطاء في مباراة طنطا، وأيضًا طارق يحيى، لأن اللاعبين خاضوا اللقاء تحت ضغط عصبي شديد خشية تحقيق نتيجة سلبية».
واختتم رئيس الزمالك: «ما حدث بسبب ضغط المباريات المسؤول عنها اللجنة الخماسية».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: التمس العذر للاعبي الزمالك في أخطائهم أمام طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.