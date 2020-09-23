شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. متعب يحرز للمنتخب أغلى أهدافه فى شباك الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف عماد متعب مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق فى شباك الجزائر فى الجولة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2010 من أجمل أهداف القناص الدولى، بعدما نجح فى وصول الفراعنة لمباراة فاصلة مع أسود الصحراء بعدما أحرز هدفه فى الزفير الأخير من اللقاء باستاد القاهرة ليفوز المنتخب بهدفين نظيفين ولولا لوائح الإتحاد الدولى وقتها لتأهل المنتخب مباشرة لكأس العالم.

ويقول عماد متعب عن هذا الهدف: "أغلى هدف إلى قلبى هو ذلك الذي سجلته برفقة منتخب مصر في شباك الجزائر في تصفيات كأس العالم".

وأضاف متعب: "الهدف كان غاليا لكن مع الأسف لم تكتمل المهمة للنهاية بسبب عدم تأهلنا لكأس العالم في آخر الأمر".