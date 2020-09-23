شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات "النواب" تؤجل وديات منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 اكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو المنتخب البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها.، من المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات الخاصة بالبرلمان المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021