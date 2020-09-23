شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: "لطمت على وشى" بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا عبد العال المدير الفنى لفريق طنطا أن ربنا نصره على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الزمالك خلال أحداث الشوط الاول بعد الغاء ركلة جزاء والتصدي لاخري في اللقاء الذى أقيم مساء الثلاثاء بالجولة الـ29 للدوري وانتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف ، وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة on time sport2, قائلا الجميع حذرنى من الحكم احمد العدوى مُعتبراً أن أحمد العدوى مفاجأة النهاردة والهدف الثالث جاء بطريقة غريبة على طريقة الدورة الرمضانية والجميع كان ينتظر مفاجاتى أمام الزمالك والمفاجآة كانت أحمد العدوي حكم المباراة.

وتساءل رضا عبد العال : لو الجول التالت ده كان لطنطا الحكم كان هيحسبه! واللي حصل من الحكم مايرضيش ربنا ولطمت على وشي لأعبر أن الكرة لمست وجه اللاعب وليس يده ، وواصل مدرب طنطا حديثه قائلا واعتذر لكل لاعب انتقدته خلال الفترات الماضية، اللي إيده في المياه مش زي اللي إيده في النار مضيفا اعتذر ليوسف اوباما على انتقادى له طوال الفترة الماضية بعد ما دربت وبقت أيدي في النار دلوقتي بعتذر لكل اللاعيبة اللي كنت بنتقدها وأولهم أوباما.

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وتابع اتعامل نفسيا مع لاعبى طنطا لتخفيف الضغط ، واشكر جميع اللاعبين على الأداء أمام الزمالك، وغيرت فى خطة المباراة وكل ما تدربنا علي الايام الماضية بسبب عدم قدرة اللاعبين على تنفيذ طريقتى ، وأضاف قلت للاعبى طنطا قبل المباراة انزلوا متعوا نفسكم ، والجمهور كان يناديني فى الملعب رضا يا رضا.

وقال رضا عبد العال أنه كان ينوي اللعب بطريقة لعب 3-3-1 الا أنه إكتشف حالة من الأرهاق في التدريب شديد من اللاعبين ما جعله يعود إلى طريقة 4-2-3-1 لكن كان هدفه من الطريقة الأولى تقليل المساحات على لاعبي الزمالك الا ان عدم التدريب عليها جعله يتراجع

وعن سبب الخلاف مع لاعب الزمالك طارق حامد أشار رضا عبد العال: "اللى عايز يزعل يزعل أنا بنتقد اللاعب في الاستوديوهات التحليلية حتى يصبح نجم مصر وأفريقيا في مركزه" ، ورداً حول قوله "ما تشمتوش فيا طارق حامد" أقسم رضا عبد العال بالطلاق أنه لم يتحدث هكذا مع اللاعبين قبل المبارة.