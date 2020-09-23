شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى أمام طلائع الجيش فى كأس الطائرة للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى السادسة مساء اليوم الأربعاء ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره طلائع الجيش فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020 على صالة الصيد أكتوبر ، حيث تأهل الاحمر بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك قى نصف النهائى 3 /0 ، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور، وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل ، كما حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.