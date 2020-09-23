رياضة | نجم الزمالك السابق: الأبيض مهزوز فنيًا بعد رحيل كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: الأبيض مهزوز فنيًا بعد رحيل كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق السيد نجم الزمالك السابق أن الفريق تعرض للإهتزاز الفني بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الفريق الفترة الماضية.

واضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ، أداء الفريق خلال المباريات الماضية تغير تماما بسبب تغيير المدرب وتعرض للخسارة أمام أسوان في المباراة الماضية وتحسن الأداء في مباراة اليوم واستطاع تحقيق الفوز على فريق طنطا اليوم.

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وتايع أن تحقيق الفوز اليوم بثلاثة أهداف اليوم على فريق طنطا أعاد الثقة للاعبي الزمالك خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية.

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق طنطا ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز .