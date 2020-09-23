شكرا لقرائتكم صراع التأهل يشعل مواجهات الجولة الأخيرة فى دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق مساء اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2020، التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يشتعل الصراع بين العديد من الأندية على بطاقتى التأهل المتبقيتين للمجموعتين الأولى والثانية، ويلتقى الأهلى السعودى مع نظيره استقلال طهران الإيراني في الخامسة مساء اليوم، على ستاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، فيما كان مقررا أن يواجه الشرطة العراقى نظيره الوحدة الإماراتى قبل أن يعتذر الأخير عن استكمال مشواره في البطولة الآسيوية بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتربع الأهلى السعودى على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، حيث يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما جاء الشرطة العراقى في المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ويأتى إستقلال طهران بالمركز الثالث برصيد نقطتين.

وكان الأهلى السعودى حسم تأهله إلى ثمن نهائى دوري أبطال أسيا في الجولة قبل الماضية، بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف، فيما تتبقى المنافسة على البطاقة الثانية بين استقلال طهران والشرطة العراقى.

وفى المجموعة الثانية، يلتقى اليوم الهلال السعودى مع نظيره شباب الأهلى دبى الإماراتى، في تمام الثامنة مساء على ستاد خليفة الدولى، وفى نفس التوقيت يواجه شهر خودرو الإيراني نظيره باختاكور الأوزبكى.

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وكان الهلال السعودي تعادل مؤخرا مع نظيره فريق شاهر خودرو الإيرانى، بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتأهل الهلال، لدور الـ16 بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، فى صدارة المجموعة الثانية، بينما حصل فريق شاهر خودرو الإيرانى، على أول نقطة فى المجموعة، ويبقى فى المركز الرابع.

ويحتل باختاكور المركز الثانى في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلى دبى، حيث يشتعل الصراع بين الفريقين على مرافقة الهلال للدور التالى.

جدير بالذكر، أن فريق الهلال السعودي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أسيا، على حساب فريق أوراوا ريد اليابانى