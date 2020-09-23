شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمباراة الإنتاج ومجدى وفتحى أبرز الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، بقيادة على ماهر مدرب الفريق، استعدادته لمواجهة الانتاج الحربى، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد برج العرب، وكان الفريق البورسعيدى قد خسر مباراة الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين نظيفين، لتتوقف مسيرة النتائج الإيجابية للمصرى مع على ماهر.

وكان على ماهر قد استعان بأشرطة الفيديو لمباريات الانتاج السابقة وآخرها، مباراة الانتاج والجونة والتى انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف، وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف فى الانتاج.

ويدخل المصرى اللقاء المقبل مفتقداً لاثنين من العناصر الهامة وأبرزها بهاء مجدى، بعدما قرر علي ماهر استبعاده من المعسكر المغلق المقام ببرج العرب وذلك بعد مغادرة اللاعب لاستاد ببرج العرب عقب تغييره ما بين شوطي مباراة المصري وسموحة، كما قرر علي ماهر توقيع غرامة قدرها مائة ألف جنيه على اللاعب الذي سيؤدي تدريباته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة مدحت مختار أخصائي التأهيل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

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كما أكد طبيب الفريق البورسعيدى إصابة عماد فتحى لاعب وسط المصرى بتمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يعنى صعوبة لحاقه بمباراة الانتاج، ويبحث على ماهر عن البدائل المناسبة لتعويض غياب عماد فتحى وبهاء مجدى خلال اللقاء المرتقب.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 26 مباراة، حيث فاز المصرى فى 7 مباريات وتعادل فى ثمانية أخرى، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة، وسجل لاعبو المصرى 23 هدفاً، واستقبلت شباكهم 29 آخرين.