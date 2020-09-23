رياضة | نجم الزمالك السابق: لا أتمنى نهائي مصري لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: لا أتمنى نهائي مصري لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من نجوم نادي الزمالك السابق عن عدم وجود رغبة لديه في أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفارس الابيض والنادي الأهلي.

وقلل أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، من قوة ضغط السوشيال ميديا ومدى تأثيره على اللاعبين في الوقت الحالي.

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وقال سلطان في تصريحات لبرنامج الماتش إن ضغط السوشيال ميديا "هزار" ولا يقارن بضغوط الجماهير داخل الملعب، مشيرا إلى أن الوضع الحالي "أسهل من السهولة".

وتابع أنه لا يتمنى مواجهة الزمالك مع الأهلي حال وصوله لنهائي دوري ابطال أفريقيا، مشيرا إلى أن مواجهة الوداد ستكون أفضل وأسهل للزمالك في هذه الحالة.