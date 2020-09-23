رياضة | رئيس طنطا: رضا عبد العال مستمر مع الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس طنطا: رضا عبد العال مستمر مع الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا أن مباراة اليوم أمام الزمالك كانت صعبة، لكن قدمنا مباراة قوية وظهرنا بشكل مميز.

Advertisements

وأضاف عريبي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ،أن رضا عبد العال المدير الفني للفريق مستمر للموسم القادم ولا توجد نية لتغيير الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، ونقدم كل الدعم للجهاز الفني الحالي وراضي عن أداء اللاعبين وسنقدم لهم الدعم في ما تبقى من مباريات الدوري.

وتابع لدينا غيابات كثيرة من إصابات ، لكن أداء اللاعبين كان مميز ، وعندما كانت النتيحة 2-1 كنت منتظر إحراز طنطا التعادل ، لكن الهدف الثالث الغريب الذي سُجل انهى المباراة .