شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي لتركي آل الشيخ: «هنحتفل بإفريقيا سوا يا سيادة المستشار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودي ومالك نادي ألميريا السعودي، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي فيديو لعدلي القيعي مستشار التعاقدات داخل النادي الأهلي، خلال حواره مع الزميل محمد ناصر، في موقع القاهرة 24.

وقال القيعي: «تركي آل الشيخ قال مبروك وعقبال بطولة أفريقيا، وأنا أقول له عقبال ماتبارك لنا ياسيادة المستشار»، وأضاف: «نتمنى إنك تبارك لنا ونحتفل سوا بهذه البطولة».

وكتب آل الشيخ رداَ عليه من خلال صفحته على موقع فيس بوك : «حب الأهلي وحلم التاسعة يجمعنا».