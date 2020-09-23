شكرا لقرائتكم أسوان يرفض جميع عروض لاعبو الفريق قبل حسم البقاء فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفض مسئولو أسوان فتح باب المناقشة أمام أى عروض يتلقاها لاعبو الفريق فى الفترة المقبلة، قبل حسم معركة البقاء فى الدورى العام، وذلك لمنع تشتيت اللاعبين والحفاظ على تركيزهم فى مواصلة النتائج القوية التى بدأت مع الدور الثانى تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى مدرب الفريق، حيث يفصل أبناء الجنوب 11 نقطة فقط عن حسم معركة البقاء بعيداً عن الثلاثي الأخير فى قاع الجدول..وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء عديدة عن حصول الاتحاد السكندرى على توقيع فادى فريد مهاجم أسوان، وعروض أخرى لكريم الطيب، إلا أنه حتى الآن لا يوجد عروضاً رسمية لدى النادى.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن موقف مصابى الفريق قبل مباراة الجونة، وذلك بعد خروج أكثر من لاعب مصابًا فى مباراة أسوان الأخيرة أمام الزمالك والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

وقال عبد الغفار فى تصريحات خاصة: محمد إسماعيل مصاب بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية ويغيب عن لقاء الجونة، أما محمد عبد المجيد فتعافى من إصابة الشد فى العضلة الأمامية ويعود اليوم للتدريبات الجماعية للفريق والجهاز الفنى يحدد مدى جاهزيته للمشاركة فى لقاء الجونة.

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واصل: إبراهيم جلال وسولمون منساه يعانيان إجهادا خفيفا لن يمنعهما من المشاركة فى المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفنى.

ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، غدًا الثلاثاء لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب والتى تجمع أسوان بنظيره الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة.

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها أخر ثلاث لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.