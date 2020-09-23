محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن أتلتيكو مدريد انتقال مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري 2020/2021.
وأكد النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، أنه سمح لموراتا بالسفر إلى تورينو أمس الإثنين، حيث اجتاز صباح اليوم الكشف الطبي.
ولم يذكر أتلتيكو التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن يوفنتوس كشف رسميا أن دفع 10 ملايين يورو، مع إمكانية الشراء مقابل 45 مليون يورو.
ولعب موراتا ليوفنتوس بين عامي 2014 و2016، ليسجل 27 هدفا ويصنع 16 آخرين، كأكثر لاعبي اليوفي مساهمة في الأهداف وقتها.
يُذكر أن صاحب الـ27 عاما انتقل إلى أتلتيكو في يناير 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي، وخاض مع الفريق 61 مباراة وأحرز 22 هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. موراتا إلى يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.