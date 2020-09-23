رسميا.. موراتا إلى يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أتلتيكو مدريد انتقال مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري 2020/2021.

وأكد النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، أنه سمح لموراتا بالسفر إلى تورينو أمس الإثنين، حيث اجتاز صباح اليوم الكشف الطبي.

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ولم يذكر أتلتيكو التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن يوفنتوس كشف رسميا أن دفع 10 ملايين يورو، مع إمكانية الشراء مقابل 45 مليون يورو.

ولعب موراتا ليوفنتوس بين عامي 2014 و2016، ليسجل 27 هدفا ويصنع 16 آخرين، كأكثر لاعبي اليوفي مساهمة في الأهداف وقتها.

يُذكر أن صاحب الـ27 عاما انتقل إلى أتلتيكو في يناير 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي، وخاض مع الفريق 61 مباراة وأحرز 22 هدفًا.