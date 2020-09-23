أيمن يونس يوجه رسالة قوية لمحمود علاء بعد هدفه الثاني في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر لاعب الزمالك السابق، أيمن يونس، الاحتفال الذي قام به محمود علاء لاعب الزمالك عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمى طنطا.

وأضاف أيمن يونس، خلال الإستديو التحليلي لـ "أون تايم سبورت" عقب المباراة:"محمد علاء جيد جداً، ركلة الجزاء التي أهدرها الحارس كان مميز بها والتي سجلها كانت رائعة".

وأتم أيمن يونس تصريحاته بـ:"ولكن أوجه له كلمة:(احترام المنافس جزء من لعبتنا ومهنتنا وحياتنا ولا أريد أن أقول أن الاستهزاء أو الاستعراض أمام الخصم ليست أخلاق لاعب الكرة أنا ضد أي شيء به استفزاز للخصم داخل الملعب.. أنت لاعب نادي الزمالك ونجم كبير وليس فقط نجم كبير بل قد يكون من أهم المدافعين في تاريخ نادي الزمالك من الناحية التهديفية)".

وسجل محمود علاء هدفين في ثلاثية الزمالك بمرمى طنطا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.