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خالد جلال يعلق على فترة تدريبه لنادي مصر

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كشف خالد جلال المدير الفني السابق لنادي مصر عن سبب توليه مهمه تدريب الفريق في هذا الوقت صعب الذي كان نادي مصر يحتل فيه المركز الاخير برصيد ١١ نقطه.

و اضاف ان الامور كانت صعبه جداً و لكن الذي سهل عليه هذه المهمه الصعبه وجود إدارة محترمة بالإضافة الي عمله في

النادي من قبل كل ذلك سهل له الاجواء و قال انه دائماً يقبل التحديات .

صرح خالد جلال ان بعد فتره اعداد تعتبر جيده خاض الفريق فيها ٩ مباريات لم يتلقي الهزيمه سوا في مباراة وحيدة و كنّا مستعدين استعداد

جديد و لكن بعد ذلك تم تأجيل مباراتنا امام الانتاج بسبب الكورونا و هذا عطلنا علي المستوي الفني للفريق .

و اضاف خالد جلال انه خاص مع نادي مصر ٩ مباريات في تلقي الهزيمه خلالهم في ٣ مباريات.

و قال خالد جلال انهم تعرضوا للظلم في اربع مباريات من اصل تسعة و هذا يعد رقم كبير لذلك قمت بالاعتذار عن استكمالي لتدريب الفريق .

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