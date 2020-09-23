خالد جلال يعلق على فترة تدريبه لنادي مصر

كشف خالد جلال المدير الفني السابق لنادي مصر عن سبب توليه مهمه تدريب الفريق في هذا الوقت صعب الذي كان نادي مصر يحتل فيه المركز الاخير برصيد ١١ نقطه.
و اضاف ان الامور كانت صعبه جداً و لكن الذي سهل عليه هذه المهمه الصعبه وجود إدارة محترمة بالإضافة الي عمله فيالنادي من قبل كل ذلك سهل له الاجواء و قال انه دائماً يقبل التحديات .
صرح خالد جلال ان بعد فتره اعداد تعتبر جيده خاض الفريق فيها ٩ مباريات لم يتلقي الهزيمه سوا في مباراة وحيدة و كنّا مستعدين استعدادجديد و لكن بعد ذلك تم تأجيل مباراتنا امام الانتاج بسبب الكورونا و هذا عطلنا علي المستوي الفني للفريق .
و اضاف خالد جلال انه خاص مع نادي مصر ٩ مباريات في الدوري المصري تلقي الهزيمه خلالهم في ٣ مباريات.
و قال خالد جلال انهم تعرضوا للظلم في اربع مباريات من اصل تسعة و هذا يعد رقم كبير لذلك قمت بالاعتذار عن استكمالي لتدريب الفريق .
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