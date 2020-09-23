وكيله: قرار إيهاب جلال غير مرتبط بعقود.. والمصري طلب عودته

كشف تامر النحاس وكيل ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، أن قرار جلال بالرحيل عن المقاصة غير مرتبط بالعروض التي تلقاها لأنها موجودة منذ شهر.

قال النحاس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جلال تلقى العديد من العروض لكنه كان يرفض العروض تقديرا للمقاصة خاصة وأنه تولى المهمة لهدف معين وهو الابتعاد عن شبح الهبوط والوصول لترتيب جيد في البطولة.

ولفت إلى أن جلال اخطر المقاصة في انذار رسمي بالرحيل وأمهله ٣ أيام لصرف مستحقاته.

وأفاد بأن المصري طلب من جلال العودة لقيادة الفريق لكنه اشترط الحصول على موافقة مسؤولي المقاصة أولا.