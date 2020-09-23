مرتضى منصور: ضغط المباريات سبب أخطاء مباراة طنطا

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يلتمس العذر للاعبي الفريق والجهاز الفني في بعض الأخطاء خلال مباراة طنطا التي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف. فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف. أضاف مرتضى منصور: "أسامح بعض اللاعبين على بعض الأخطاء في مباراة طنطا، وأيضاً طارق يحيى، لأن اللاعبين خاضوا اللقاء تحت ضغط عصبي شديد خشية تحقيق نتيجة سلبية". في مباراة طنطا، وأيضاً طارق يحيى، لأن اللاعبين خاضوا اللقاء تحت ضغط عصبي شديد خشية تحقيق نتيجة سلبية". واختتم رئيس الزمالك: "ما حدث بسبب ضغط المباريات المسئول عنها اللجنة الخماسية"

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