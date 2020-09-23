ميدو: أمير مرتضى أحد أهم أسباب نجاح الزمالك في السنوات الأخيرة

أثنى أحمد حسام ميدو على أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أمير مرتضى أحد أهم الأسباب في نجاح الزمالك بالسنوات الأخيرة". على شاشة قناة النهار: "أمير مرتضى أحد أهم الأسباب في نجاح الزمالك بالسنوات الأخيرة". وأشار إلى أن طلبه بتواجد مدير كرة بالزمالك ليس له علاقة بمهام أمير مرتضى في الزمالك. مدير كرة بالزمالك ليس له علاقة بمهام أمير مرتضى في الزمالك. وختم حديثه قائلا: "أريد أن يتواجد عامل مساعد مع أمير يجعله أكبر ويبتعد عن أزمات غرفة الملابس من أجل التركيز في مهامه ومواصلة النجاحات".

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