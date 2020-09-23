أحمد غانم سلطان: "كارتيرون صنع تاريخه مع الزمالك وفي النهاية فضّل المادة"

أبدى احمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق عدم رضاه عن تصرف كارتيرون ورحيله عن الابيض بشكل مفاجىء. وقال سلطان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلاي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كارتيرون قراراته سريعة ومن الواضح انه كان مستعد لذلك قبل اعلانه". صدى البلد: "كارتيرون قراراته سريعة ومن الواضح انه كان مستعد لذلك قبل اعلانه". واردف: كارتيرون صنع تاريخ لنفسه في وقت قصير مع الزمالك وفي النهايه فضل المادة". وفي النهايه فضل المادة". واشار: تعجبت من تصريحات كارتيرون ان الزمالك لن يرضيه في مباريات افريقيا. واكد: على الرغم من ذلك هو مدرب جيد للغاية وتعويضه لن يكون بالامر الهين فهو كان يعمل مع اللاعبين فنيا وبدنيا وهذا امر نادر.

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