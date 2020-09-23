رياضة | سر رغبة ريال مدريد في طرد مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 03:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر سر رغبة ريال مدريد في طرد مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية المانيا، عن سبب خروج المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش من ريال مدريد معارًا إلى فريقه السابق، آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

ويجد اللاعب صعوبة في المشاركة مع الفريق الملكي بانتظام تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مما يجعل أمر خروجه أساسياً للحصول على فرصة اللعب بشكل مستمر.

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ووفقاً لما ورد بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فإن جميع الشائعات المتعلقة بعودة يوفيتش المحتملة إلى فرانكفورت، مؤكدة أن هذا لن يحدث في الوقت الراهن".

وواصل:" يرغب ريال مدريد في إعارة اللاعب إلى أحد أندية إسبانيا أو إيطاليا أو إنجلترا، مما يعني صعوبة إعادته إلى فريقه السابق مرة أخرى".

وغادر الصربي لوكا يوفيتش، النادي الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية لموسم 2019 إلي فريق ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يشارك سوى في 27 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.