رياضة | صراع إسباني إنجليزي فرنسي على مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 03:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع إسباني إنجليزي فرنسي على مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي على بعد نحو عامين من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث وصل مستقبل النجم الفرنسي الشاب إلى مفترق طرق بين رغبته في الرحيل وسعي إدارة النادي الباريسي لخطف توقيعه على عقد جديد.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأنه على الرغم من كل ما تردد حول مستقبل مبابي لكنه لم يطلب إطلاقًا من إدارة باريس سان جيرمان الموافقة على رحيله في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مستقبل مبابي يدور في فلك ثلاث أندية هي، ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان بدأ مفاوضات تجديد عقده مع مبابي عن طريق أنتيرو هنريكي المدير الرياضي السابق ثم استكملها خليفته ليوناردو لكن الثنائي لم يتوصلا إلى أي نتيجة ملموسة.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لم يعلن عن رغبته أبدًا في الاستمرار مع باريس سان جيرمان على المدى الطويل لأنه لا يعرف ماذا يريد على وجه التحديد.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن النجم الفرنسي الشاب انتقل إلى باريس سان جيرمان حتى يكون خطوة وسيطة لتحقيق حلمه باللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني على الرغم من أنه كان يستطيع الانتقال للملكي مباشرة من موناكو لكنه أراد السير على الخطة الموضوعة له بدقة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه إذا لم تحدث أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في الموسم الماضي لكان مسئولو ريال مدريد تحركوا للتعاقد مع مبابي في الصيف الحالي.