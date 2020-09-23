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رسميا.. يوفنتوس يعلن ضم ألفارو موراتا قادما من أتلتيكو مدريد
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسميًا مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادما من أتلتيكو مدريد بعد توصل الطرفين إلى اتفاق.
وخضع موراتا صباح اليوم الثلاثاء للفحص الطبي واجتازه بنجاح.
ووقع موراتا على عقد انضمامه لصفوف السيدة العجوز الذي سبق له أن ارتدى قميصه في موسمين وقدم خلالهما أداء جيد قبل عودته إلى ريال مدريد.
وكشف نادي يوفنتوس في بيان رسمي أن موراتا وقع على سبيل الإعارة لموسم 2020/2021، مع خيار التمديد لمدة عام آخر، مقابل 10 ملايين يورو، بـ10 ملايين يورو أخرى.
ويمتلك يوفنتوس إمكانية ضم اللاعب في موسم 2021-2022 مقابل 45 مليون يورو يتم دفعها على ثلاث سنوات.
ولعب موراتا في صفوف يوفنتوس منذ عام 2014 وحتى عام 2016، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.
وخاض موراتا مع السيدة العجوز 93 مباراة في مختلف البطولات وسجل 27 هدفاً.
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