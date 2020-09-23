شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يقدم عرضاً جديداً لضم حسام عوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم نادي الأرسنال الإنجليزي عرضا جديدا لفريق ليون الفرنسي من أجل التعاقد مع حسام عوار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف «الجانرز» خلال الموسم الإنجليزي الشرس. وكشف موقع «ديلي ميل»، أن النادي الإنجليزي رفع قيمة التعاقد من 30 مليون جنيه إسترليني إلى 40 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الجناج الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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