«الشياطين الحمر» تتأهل لدور الـ16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا سهلا على مضيفه لوتون تاون بثلاثية دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب «كينلورث رود»، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ليتأهل «الشياطين الحمر» لدور الـ16 من البطولة.

أحرز خوان ماتا هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن المباراة، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثانى للمان يونايتد في الدقيقة 88 من زمن المباراة ثم اختتم ماسون جرينوود ثلاثية الشياطين الحمر في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.