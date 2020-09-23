شكرا لقرائتكم خبر عن «الشياطين الحمر» تتأهل لدور الـ16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا سهلا على مضيفه لوتون تاون بثلاثية دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب «كينلورث رود»، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ليتأهل «الشياطين الحمر» لدور الـ16 من البطولة.
أحرز خوان ماتا هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن المباراة، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثانى للمان يونايتد في الدقيقة 88 من زمن المباراة ثم اختتم ماسون جرينوود ثلاثية الشياطين الحمر في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر «الشياطين الحمر» تتأهل لدور الـ16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.