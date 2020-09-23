شكرا لقرائتكم خبر عن سيميدو يودع برشلونة: شكراً للنادي العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع البرتغالي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن برشلونة، فريقه السابق عقب رحيله رسميا عن الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال سيميدو عبر حسابه على «انستجرام»: «شكرا لنادي برشلونة العظيم لإعطائه الفرصة لأعيش حلم ارتداء هذا القميص، واللعب في كامب نو». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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