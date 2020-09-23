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سباق إنجليزي على ضم مدافع برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قدم نادي فولهام عرضا رسميا لضم الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع برشلونة، هذا الصيف. ووفقا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن فولهام قدم عرضا لضم توديبو بقيمة 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مستقبل توديبو سيكون في البريميرليج، في ظل اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية الأخرى، مثل وولفرهامبتون وإيفرتون وليستر سيتي.

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