شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش يودع كأس الرابطة الإنجليزية بخسارته أمام برينتفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق وست بروميتش ألبيون، المحترف في صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى، كأس الرابطة الإنجليزية، من دور الـ32، أمام فريق برينتفورد، من دورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5 – 4. وكان الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «ذا هاوثورنس».

وللقاء الثاني على التولي غاب أحمد حجازي عن صفوف وست بروميتش ألبيون، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في تدريبات وست بروميتش ألبيون، وغاب على أثرها عن مواجهتي هاروجيت تاون، في دور الـ64 من كأس الرابطة الإنجليزية، وإيفرتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.