شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد 100 مليون جننيه إسترليني للاستغاء عن ديمبلي لمانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة من الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري خاصة في ظل عدم رغبة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكاتالوني باستمرار ديمبلي في صفوف فريقه خلال الموسم المقبل.
وأشار موقع «ديلي ميل»، البريطاني، أن إدارة برشلونة حدد سعر عثمان ديمبلي والذي قدر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته، مما يعني أن النادي الإسباني خسر في هذه الصفقة ما يقرب من 45 مليون جنيه إسترليني، لأنه تم شراء هذا اللاعب بقيمة 145 مليون جنيه إسترليني ولم يستفيد النادي الإسباني منه.
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