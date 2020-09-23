شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة ان هناك شخص خطط لرحيل المدرب إيهاب جلال عن الفريق خلال الفترة الماضية .

وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق؛ ان المقاصة ليس لديه أي مشكلة بعد رحيل ايهاب جلال، خاصة واننا نسير في اتجاه صحيح في بطولة الدوري وقدمنا كل الشكر للمدرب على ما قدمه طوال هذا الموسم من مستوى مميز .

وتابع كنا نأمل استمرار المدرب معنا لنهاية هذا الموسم لكن قراره بالرحيل كان حاسم، ونبدأ في التحضير لإختيار مدرب للفريق خلال الايام القليلة القادمة .