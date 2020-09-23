شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبي: رضا عبد العال مستمر مع طنطا للموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا ان مباراة اليوم امام الزمالك كانت صعبة، لكن قدمنا مباراة قوية وظهرنا بشكل مميز .
وأضاف عريبي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق؛ أن رضا عبدالعال، المدير الفني للفريق مستمر للموسم القادم ولا توجد نية لتغيير الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، ونقدم كل الدعم للجهاز الفني الحالي وراضي عن آداء اللاعبين وسنقدم لهم الدعم في ما تبقى من مباريات الدوري.
وتابع:«لدينا غيابات كثيرة من إصابات، لكن آداء اللاعبين كان مميز، وعندما كانت النتيحة ٢_١ كنت منتظر إحراز طنطا التعادل، لكن الهدف الثالث الغريب الذي سُجل انهى المباراة» .
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