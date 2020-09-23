مصطفى عبده: دكرنس استحق الفوز على دمنهور والقادم أفضل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مصطفى عبده المدير الفني لفريق دكرنس عن سعادته بالفوز على دمنهور بهدفين نظيفين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري القسم الثاني.
وأضاف أن الفوز كلل مجهود الجهاز الفني واللاعبين طوال الفترة الماضية منذ العودة من توقف كورونا مشيرا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الموسم الحالي.
وقال إن دمنهور فريق كبير والفوز عليه يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل خوض المباريات الأربعة المتبقية بالدوري لحصد أكبر عدد من النقاط.
وفاز دكرنس على دمنهور في عقر داره بهدفين نظيفين في أول لقاء بعد توقف كورونا.
ورفع دكرنس رصيده للنقطة 29 في المركز السادس بفارق الأهداب عن أبوقير للأسمدة الخامس وبفارق 6 نقاط عن غزل المحلة المتصدر.
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