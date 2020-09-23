شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يبلغ لوكاس توريرا باستغناء أرسنال عن خدماته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، لاعبه لوكاس توريرا، بالاستغناء عن خدماته الفنية خلال الفترة الحالية حتى يتمكن اللاعب من البحث له عن ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع «ذا صن» أن لاعب الأرسنال يفاضل بين أتلتيكو مدريد وإشيبلية، للانتقال لأحدهما خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية التي اقتربت على الغلق.

وأكد التقرير البريطاني، أن النادي المدريدي هو الأقرب لضم لوكاس توريرا خاصة وأن ديجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يبحث عن صفقات مميزة تستيطع تدعيم الفريق الإسباني خلال الموسم الكروي الجاري.