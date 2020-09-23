شكرا لقرائتكم طارق السيد: الزمالك "اهتز" فنيا بعد رحيل كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك السابق ان الفريق تعرض للإهتزاز الفني بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الفريق الفترة الماضية.
واضاف السيد في تصريحات تلفزيونية: أداء الفريق خلال المباريات الماضية تغير تماما بسبب تغيير المدرب وتعرض للخسارة امام اسوان في المباراة الماضية وتحسن الآداء في مباراة اليوم واستطاع تحقيق الفوز على فريق طنطا اليوم.
وتايع ان تحقيق الفوز اليوم بثلاثة اهداف اليوم على فريق طنطا اعاد الثقة للاعبي الزمالك خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية .
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