شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك استقر على اسم المدرب الجديد ومجلس الإدارة يحدد موعد الاعلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن تم الاستقرار على المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

أضاف أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الطروف أجبرتنا على التعاقد مع مدرسة بعينها ومجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور سيعلن في التوقيت الذي يراه عن اسم المدرب الجديد".

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري.

وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.

وتحدث أمير مرتضى منصور عن الصعوبات التي واجهت اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد قائلاً تلاحم المباريات والضغط الشديد بالإضافة الى ظروف الطيران اعاقت سفري الى عدد من البلدان الأوروبية للتفاوض المباشر مع المدربين لكن مجلس الزمالك في النهاية سيشرح كافة الأمور الخاصة باختيار المدرب الجديد خاصة وأن الأسماء التي كانت مطروحة كثيرة وكان واجباً اختيار العنصر الأفضل للزمالك.

وواصل أمير مرتضى منصور أن هناك مدربين قبلوا التحدي والعمل في ظل الظروف الصعبة الحالية بينما آخرون رفضوا نظراً لضيق الوقت وهو الأمر الذي وضعناه في الحسبان.

وقدم أمير مرتضى منصور الشكر للجهاز الفني بقيادة طارق يحيي على قبوله العمل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من غيابات ورحيل مدرب وغيرها من الأمور مشدداً على انهم وبعيداً عن تواجد المدير الفني الجديد قريباً من عدمه علينا ان نثني عليهم في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الفريق.