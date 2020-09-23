شكرا لقرائتكم محمد فاروق: كالديرون يقترب من قيادة الزمالك خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي محمد فاروق إن الأرجنتيني كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك خلال الفترة القادمة بعد الاستقرار على الاتفاق بكل الامور لتولي الفريق. أوضح فاروق أن امير مرتضى المشرف العام على الفريق يعمل تنسيق موضوع الطيران لوصول المدرب خلال الايام القليلة الماضية لانهاء كافة التفاصيل الخاصة بالمدرب خاصة قبل مباريات دوري ابطال افريقيا

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