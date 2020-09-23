شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: بعتذر لكل اللاعيبة اللى كنت بنتقدها وأولهم أوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال, المدير الفنى لفريق طنطا , ربنا نصرنا على الحكم أحمد العدوى فى الشوط الاول امام الزمالك بعد الغاء ركلة جزاء والتصدي للاخري

وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2, قائلا الجميع حذرنى من الحكم احمد العدوى معتبرا أن أحمد العدوى مفاجأة النهاردة والهدف الثالث جاء بطريقة غريبة على طريقة الدورة الرمضانية والجميع كان ينتظر مفاجاتى امام الزمالك والمفاجاة كانت أحمد العدوي حكم المباراة

وتساءل رضا عبد العال هو لو الجول التالت ده كان لطنطا الحكم كان هيحسبه! واللي حصل من الحكم مايرضيش ربنا ولطمت على وشي لأعبر أن الكرة لمست وجه اللاعب خده وليس يده..

وواصل مدرب طنطا حديثه قائلا أعتذر لكل لاعب انتقدته فى الفترة الاخيرة، واعتذر لكل لاعب انتقدته خلال الفترات الماضية، اللي إيده في المياه مش زي اللي إيده في النار مضيفا اعتذر ليوسف اوباما على انتقادى له طوال الفترة الماضية بعد ما دربت وبقت أيدي في النار دلوقتي بعتذر لكل اللاعيبة اللي كنت بنتقدها وأولهم أوباما

وتابع اتعامل نفسيا مع لاعبى طنطا لتخفيف الضغط ، واشكر جميع اللاعبين على اداء اليوم ، وغيرت فى خطة المباراة وكل ما تدربنا علي الايام الماضية بسبب عدم قدرة اللاعبين على تنفيذ طريقتى

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وأضاف قلت للاعبى طنطا قبل المباراة انزلوا متعوا نفسكم ، والجمهور كان يناديني فى الملعب رضا يا رضا ، وداعب اجميع قائلا كارتيرون بعتلى على الواتس النهارة وقالى الحمد لله انى ملعبتش الماتش

وقال رضا عبد العال أنه كان ينوي اللعب بطريقة لعب 3-3-1 الا أنه وفي التدريب وجد ارهاق شديد من اللاعب ما جعله يعود الى طريقة 4-2-3-1 لكن كان هدفه من الطريقة الأولى تقليل المساحات على لاعبي الزمالك الا ان عدم التدريب عليها رضا عبد العال: كنت عايز ألعب بطريقة 3-3-3-1 واما دربت اللاعيبة عليها لاقيتهم بيلعبوا 5-3-2 وخسرت في التمرين 3/0