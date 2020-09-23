شكرا لقرائتكم حارس طنطا عن حركة محمود علاء بعد ركلة الجزاء: مخدتش بالى والله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد أشرف حارس مرمى طنطا , عمرى 23 سنة وانضممت الى طنطا اعارة 6 شهور من المقاولون العرب. و وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2, محمود شفيق مدرب الحراس توقع كل ما جاء فى المباراة وطلب منى التحرك فى نفس الزواية فى ضربة الجزاء الثانية لكنى ارتبكت. وعلق على طريقة احتفال محمود علاء قائلا مخدتش بالى والله من حركة محمود علاء فيما قال زميله أحمد الشناوى, لاعب طنطا ، أن رضا عبد العال مدرب كبير ويتعامل معنا نفسيا لتخفيف ضغط المباريات. Advertisements وأضاف قائلا أعتذر لجمهور طنطا على الوضع اللى احنا يه وكلنا مقصرون والوضع صعب جدا. نتيجة مباراة الزمالك ضد طنطا اليوم في الدوري المصري

وإستعاد فريق الزمالك ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري .

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