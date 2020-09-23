شكرا لقرائتكم أبوجبل يكشف المسكوت عنه في حراسة مرمى الزمالك ويؤكد: عيني على المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن المباريات المقبلة بمثابة كؤوس نحتاج فيها الى النقاط بالكامل بسبب حسم المركز الثاني بجدول الترتيب لضمان المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف محمد أبو جبل في تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس أن الزمالك عانى من الاجهاد خلال الفترة الماضية بسبب توالي اللاعبين مشدداً على أنه وجميع اللاعبين سواء لكن هناك فوارق بسيطة والتي ترتكز على المشاركة في اللعب من عدمه.

وقال محمد أبو جبل أنه لديه ثقة في إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع مدير فني جديد خاصة وأننا بحاجة الى مدرب يساعدنا على التمركز الجيد وخلق أفكار من مصلحة الفريق موضحاً: "جميع اللاعبين لا يشعرون بالقلق من رحيل المدرب أو يشغلون تفكيرهم في المدير الفني المقبل، بسبب وجود من اللاعبين أصحاب الخبرة بين صفوف الفريق".

وأكد الحارس الدولي أن مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ستكون صعبة وتحقيق لقب أفريقيا حلم للجماهير، لكن يجب النزول على أرض الواقع وتخطي في البداية الدور المقبل".

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ودافع محمد أبو جبل عن نفسه في واقعة تسخين مباراة التي شارك فيها محمود جنش قائلاً: "الجميع يرغب في إظهاري بأنني سيء لكنني لست كذلك أنا مع الزمالك في أي حال سواء كنت بشارك أم لا".

أضاف محمد أبو جبل: "لعبت 20 مباراة ونفس الشيء يحدث أقوم بالإحماء وحدي وعندما حدث مرة واحدة تصيد لي الجميع وكأنني ضد جنش وهذا لم يحدث".

وأوضح الحارس الدولي أن علاقته بجميع الحراس طيبة والجميع يعمل لصالح الزمالك والنادي أكبر من أي لاعب مشدداً: "لو لعبت ها أقوم بواجبي للدفاع عن عرين الفريق وإذا جلست على دكة البدلاء سأفعل ما بوسعي حتى أقوم بتحفيز زملائي لتقديم أفضل مستوى".

وتابع:" أشعر بالظلم حتى الآن، ومحتاج أحصل حقي مثل اي حارس يتألق مع فريقه، والمنتخب ليس حكرًا على شخص وشرف لأي حارس ارتداء قميص منتخب مصر، كنت موجود مع المنتخب في افريقيا والموضوع قرب وفي النهاية الأمر يكون في صالح الفريق، وعيني على منتخب مصر وهذا حقي".