شكرا لقرائتكم فايز عريبي: رضا عبد العال مستمر مع طنطا في الموسم القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا ان مباراة اليوم امام الزمالك كانت صعبة ، لكن قدمنا مباراة قوية وظهرنا بشكل مميز .

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وأضاف عريبي في تصريحات تلفزيونية: رضا عبد العال المدير الفني للفريق مستمر للموسم القادم ولا توجد نية لتغيير الجهاز الفني خلال الفترة القادمة ، ونقدم كل الدعم للجهاز الفني الحالي وراضي عن آداء اللاعبين وسنقدم لهم الدعم في ما تبقى من مباريات الدوري.

وتابع لدينا غيابات كثيرة من إصابات ، لكن آداء اللاعبين كان مميز ، وعندما كانت النتيحة ٢_١ كنت منتظر إحراز طنطا التعادل ، لكن الهدف الثالث الغريب الذي سُجل انهى المباراة