شكرا لقرائتكم سمير عثمان: هدف إمام عاشور شرعى وسليم وصحيح قانونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم الدولى سمير عثمان أن هدف الزمالك الثالث الذى أحرزه إمام عاشور صحيح قانونى لانه مطلوب اسئتناف سريع للعب ولكن طبقا لادارة المباراة يعتبر خطأ. وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2, الحكم مش مطلوب منه يعطى اشارة والهدف شرعى وسليم ،مضيفا أداء الحكم أحمد العدوى كان جيد كما تحدث ععن ضربة الجزاء الاولى الملغاة قائلا الغاء ضربة الجزاء الاولى امام الزمالك كان صحيح لان الكرة لمست يد اللاعب ولكن لم تكبر جسمه . Advertisements وتابع احتساب ركلة الجزاء الاولى للزمالك صحيحا لانها عكس الاولى حيث ان يد لاعب طنطا كبرت جسمه وساعدت فى ايقاف الكرة وتعطيل اللعب . نجح امام عاشور في احراز الهدف الثالث للزمالك في مرمي طنطا في الدقيقة 96 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين اليوم علي استاد القاهرة في الجولة الـ 29 للدورى والمقرر انطلاقها في الثامنة مساءا علي استاد القاهرة، لتصبح النتيجة 3 / 1 للزمالك .

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