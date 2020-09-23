شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية لكأس العالم لليد تعاين 8 ملاعب جديدة لاستضافة تدريبات المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد و عضو اللجنة الطبية للمونديال بأنه تم إضافة 8 صالات جديدة لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لليد والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 المقبل ، وذلك لإقامة تدريبات الفرق عليها، مضيفا أن اللجنة الطبية قامت بمعاينة الصالات الثمانية الجديدة للتأكد من شروط الامن والسلامة فيهم بالإضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخلهم ، فضلاً عن معاينة أماكن دخول وخروج سيارات الإسعاف وعمل نقطة طبية مجهزة خلال تدريبات المنتخبات .

وأشار أن الإجراءات الإحترازية في ملاعب البطولة ستكون بداية من البوابات حتى المدرجات خوفاً من تعرض اللاعبين أو أي فرد بالأجهزة الفنية بالبطولة للإصابة بفيروس كورونا .

ووجه محمود العدل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتوفيره كافة الامكانيات لنجاح بطولة كاس العالم للايد 2021 ، فضلاً عن توجه الشكر لحسن مصطفي نظرا لكونه قامة عالمية كبيرة في عالم كرة اليد وساهم في انتشار اللعبة داخل مصر بشكل كبير.

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وتابع محمود العدل : أن الاتحاد المصري لكرة اليد يعد من أنجح الاتحادات من حيث تحقيق البطولات والانجازات، وأن انجازاته في اللعبة لم تكن محض صدفة .

يذكر أن بطولة كأس العالم لليد ستقام على أربع صالات ، وهم صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، الصالة المغطاة فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والصالة المغطاة فى برج العرب.

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر "بحسب اختيارها" كدولة منظمة في المجموعة السابعة: (السويد - مصر - التشيك - المتأهل من أمريكا الجنوبية)