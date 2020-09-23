شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يواصل الضغط بعد تسجيل ثنائية في مرمى طنطا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وطنطا المقامة حالياً بإستاد القاهرة الدوري ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدورى الممتاز وأصبحت النتيجة هي تقدم الزمالك بثنائية نظيفة ،ويلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد و إسلام جابر ، أمامهما أوباما وكاسونجو واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد.

فيما يلعب طنطا بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، إيهاب سمير ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، أحمد سالم صافى ، مصطفى أمين ، حسام غالى ، حامد حمدان ، أحمد فهمى ، أحمد الالفى وهشام شعبان .

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط مُبكراً بهدف تسجيل أول هداف اللقاء وحاول الأبيض استغلال سرعة لاعبيه وتحديداً مصطفى محمد وكاسونجو ولاحت له فرص لكنها ليست شديدة الخطورة وكانت أربزها كرة خطرة من زيزو في الدقيقة 15 مرت بجوار القائم ، فيما إعتمد فريق طنطا على تأمين الدفاع والهجمات المرتدة.

بمرور الوقت ضغط الزمالك وحاول التسجيل وقام بتنويع هجماته على مرمى طنطا لكن دفاع الأخير مازال مُتماسك وينقذ فريقه من غزو الأبيض للشباك وطالب لاعبو الزمالك بإحتساب ركلة جزاء لهم بعدما لمست الكرة "يد" أحد لاعبي طنطا ولجأ أحمد العدوي حكم المباراة لتقنية الفيديو ويرفض إحتساب ضربة جزاء للزمالك قبل أن يحتسب العدوي ضربة جزاء أخرى للزمالك بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي طنطا لكن محمد أشرف تصدى للكرة الذى سددها محمود علاء بعدها انتهى الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية بشكل واضح من قبل الزمالك الذى أراد هز شباك الخصم ونجح محمود علاء في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة بهعدما أرتقى لضربة ركينها لعبها وسدد علاء الكرة برأسه داخل شباك حارس طنطا.

لم يهدأ الزمالك بعد الهدف وواصل الضغط على أبناء السيد البدوي فيما تخلّى الأخير عن حذره الدفاعي ونشط بُغية التعادل وسدد أكثر من كرة تعامل معها جنش بشكل جيد للغاية.

واصل الزمالك الضغط على مرمى طنطا وأحتسب العدوي ضربة جزاء ثانية للزمالك سدد منها محمود علاء الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 71 ،

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