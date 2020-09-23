شكرا لقرائتكم خبر عن حسني فتحي يكشف حقيقة أزمة "الحقن" في المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسني فتحي لاعب وسط المقاصة عن حقيقة حصوله علي حقن للركبة مقابل 40 الف جنيه دفعها إيهاب جلال المدير الفني السابق للمقاصة،

وقال حسني فتحي في تصريحات خاصة لليوم السابع ان ما حدث كان عبارة عن طلب من ايهاب جلال لاداة النادي فور توليه المهمة بحقنى ومعى واحمد محسن بحقن مسكنة لنكون جاهزين للمباريات لرغبته في الاعتماد علينا ، وقام ايهاب جلال بدفع فلوس الحقن لعدم وجود سيولة مااية في النادي وكانت الحقنة الواحدة تبلغ 4 الاف جنيه فقط لا غير وحصلت علي حقنة واحمد محسن حقنة أخري.

واضاف حسني فتحي انه فوجئ بحديث ايهاب جلال عن قيمة الحقن من إدارة المقاصة رغم انه دفعها وقتها لحل أزمة فنية له وأزمة مالية لادارة النادي ، مشددا علي أن العلاقة بينه وبين ايهاب جلال ممتازة ولا توجد ازمة بينهما خاصة أن المدير الفني قام بحل أزمة سيولة النادي وقتها وليس أزمة خاصة لحسني فتحي,