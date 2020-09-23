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شكرا لقرائتكم خبر عن حسني فتحي يكشف حقيقة أزمة "الحقن" في المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسني فتحي لاعب وسط المقاصة عن حقيقة حصوله علي حقن للركبة مقابل 40 الف جنيه دفعها إيهاب جلال المدير الفني السابق للمقاصة،
وقال حسني فتحي في تصريحات خاصة لليوم السابع ان ما حدث كان عبارة عن طلب من ايهاب جلال لاداة النادي فور توليه المهمة بحقنى ومعى واحمد محسن بحقن مسكنة لنكون جاهزين للمباريات لرغبته في الاعتماد علينا ، وقام ايهاب جلال بدفع فلوس الحقن لعدم وجود سيولة مااية في النادي وكانت الحقنة الواحدة تبلغ 4 الاف جنيه فقط لا غير وحصلت علي حقنة واحمد محسن حقنة أخري.
واضاف حسني فتحي انه فوجئ بحديث ايهاب جلال عن قيمة الحقن من إدارة المقاصة رغم انه دفعها وقتها لحل أزمة فنية له وأزمة مالية لادارة النادي ، مشددا علي أن العلاقة بينه وبين ايهاب جلال ممتازة ولا توجد ازمة بينهما خاصة أن المدير الفني قام بحل أزمة سيولة النادي وقتها وليس أزمة خاصة لحسني فتحي,
قرر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام قبول إعتذار ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، بعد أن تقدم المدرب بإعتذار رسمي لمجلس الإدارة يؤكد عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية ، وقرر مجلس المقاصة قبول الإعتذار وتوجيه الشكر للمدرب علي مجهوداته مع الفريق في الفترة الأخيرة مع التأكيد علي صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة.
قرر مجلس المقاصة تكليف كابتن علي عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولي مهمة المدير الفني الجديد لفريق المقاصة خلال الفترة القادمة خاصة أن الفريق لديه مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام المقاولون العرب بالدوري، علي أن يتولي جمال عمر و أحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور ، خاصة بعد إعتذار حمد إبراهيم ومصطفي كمال معاوني إيهاب جلال.
أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن مجلس الإدارة حريص علي علاقاته الطيبة مع إيهاب جلال وتم قبول الإعتذار بكل ود واحترام ولن يتم إهدار حقوقه الماليه هو ومعاونيه.
أضاف هويدي أن ايهاب جلال كان له دورا كبيرا في عودة النتائج الجيدة للمقاصة في المباريات الأخيرة وتقدمه إلي وسط جدول الدوري ، ولذلك قام المجلس بتوجيه الشكر الي جلال لدوره الرائع وحرصه علي استمرار العلاقات الجيدة بين النادي والمدرب بعد رحيله.
وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بعسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب
فيما رفض لاعبو المقاصة خوض تدريب اليوم بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة، الا ان وليد هويدي المشرف علي الكرة في النادي طلب من اللاعبين خوض المران لحين حل الازمة، وبالفعل قام لاعبو المقاصة بخوض التدريبات بدون جهاز فني استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.
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