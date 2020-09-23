شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالزمالك تستقر على المدير الفنى الجديد.. ومجلس الإدارة يحسم القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وعضو اللجنة الفنية المكلفة بإختيار المدير الفنى الجديد، إنه تم الاستقرار على اسم المدرب الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، لافتًا إلى إنه تم رفع اسم المدرب لمجلس الإدارة لدراسته بدقة قبل اتخاذ القرار النهائى بخصوصه، أضاف تيجانا فى تصريحاته لقناة الزمالك، أن الإدارة تتأنى فى إختيار المدير الفنى، خاصة وإن المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج لمدرب كفء يستطيع العبور بسفية الفريق لبر الأمان.

تابع عضو مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن هناك خلل واضح في القوام الأساسي الذي كان يلعب به الزمالك بعد رحيل كارتيرون، والذى ظهر أمام طنطا في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.

وقال إسماعيل يوسف: "حدث خلل في القوام الأساسي الذي كان يلعب به الزمالك بعد رحيل كارتيرون وأصبح هناك مساحات واسعة واندفاع في أداء لاعبي الزمالك، ولكن 3 نقاط مهمين للزمالك تحققوا أمام طنطا وأتمنى يكون هناك تركيز في المباريات القادمة".

Advertisements

وأضاف إسماعيل يوسف: "أن التصوير في مباريات الزمالك عليها علامة استفهام كبيرة، لأنها لا توضح حقوق الزمالك وبتتكرر كتير وأطالب اتحاد الكرة مناقشة الأمر، إشمعنى نادى الزمالك مش عارف".

وتابع عضو مجلس الإدارة: "الزمالك يعانى من ضغط المباريات على عكس الأهلى، الذى يمتلك رفاهية اختيار اللاعبين في المباريات بعد حسم الدورى، ولكن الزمالك ينافس على المركز الثانى والذى أدى لإصابات كتيرة في لاعبى الفريق، فلابد مراجعة هذا الأمر في اتحاد الكرة وتأجيل مباراة على الأقل قبل مواجهة الزمالك والرجاء".

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدورى.

جاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهى الخسارة التى منحت الأهلى لقب الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثانى فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقى فى المركز الأخير.