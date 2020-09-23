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الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» بالفوز بكأس مصر .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمود الخطيب، رئيس الاهلي التهنئة لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي بعد الفوز ببطولة كأس مصر اليوم حيث حرص الخطيب وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف ‏عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على الحضور مساء اليوم إلى صالة نادي الشرقية للدخان، ومؤازرة ‏الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» أمام الصيد، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي ‏انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ليتوج الفريق باللقب ويجمع بين الثنائية هذا الموسم ‏‏«دوري وكأس».‏ ووجه الكابتن الخطيب التهنئة للفريق بعد التتويج بالبطولة، وأشاد بالأداء المميز والانضباط ‏الفني والسلوكي، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.‎

‎وأكد رئيس الاهلي أن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس يُحمِّل اللاعبات والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة، في المرحلة القادمة، للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص «سيدات الطائرة» وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة، ‏وقدرة الفريق على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.‏

 

الخطيب يهنئ سيدات الكرة الطائرة بالاهلي
الخطيب يهنئ سيدات الكرة الطائرة بالاهلي

 

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سيدات الكرة الطائرة في الاهلي بعد الفوز بكأس مصر
سيدات الكرة الطائرة في الاهلي بعد الفوز بكأس مصر

 

سيدات الكرة الطائرة بالاهلي
سيدات الكرة الطائرة بالاهلي

 

سيدات الكرة الطائرة بالنادي الاهلي
سيدات الكرة الطائرة بالنادي الاهلي

 

سيدات الكرة الطائرة في الاهليي
سيدات الكرة الطائرة في الاهليي

 

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