الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» بالفوز بكأس مصر .. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» بالفوز بكأس مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمود الخطيب، رئيس الاهلي التهنئة لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي بعد الفوز ببطولة كأس مصر اليوم حيث حرص الخطيب وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على الحضور مساء اليوم إلى صالة نادي الشرقية للدخان، ومؤازرة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» أمام الصيد، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ليتوج الفريق باللقب ويجمع بين الثنائية هذا الموسم «دوري وكأس». ووجه الكابتن الخطيب التهنئة للفريق بعد التتويج بالبطولة، وأشاد بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.
وأكد رئيس الاهلي أن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس يُحمِّل اللاعبات والجهاز الفني مسئولية كبيرة، في المرحلة القادمة، للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص «سيدات الطائرة» وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرة الفريق على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.
الخطيب يهنئ سيدات الكرة الطائرة بالاهلي
سيدات الكرة الطائرة في الاهلي بعد الفوز بكأس مصر
سيدات الكرة الطائرة بالاهلي
سيدات الكرة الطائرة بالنادي الاهلي
سيدات الكرة الطائرة في الاهليي
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