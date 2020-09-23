أوكرانيا تنظم معسكر دولى للكاراتيه بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد الأوكرانى للكاراتيه معسكر دولى للاعبى منتخبات الكبار و الشباب والناشئين خلال نوفمبر المقبل على أن تستضيفه مصر بمشاركة مختلف دول العالم حيث تلقى الاتحاد المصرى خطابا من نظيره الاوكرانى بتنظيم المعسكر ، و المقرر أن يقام في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ، ناشئين و كبار وشباب ، وجاء في الخطاب ان تفاصيل المعسكر سيتم نشرها بموقع الاتحاد الدولى للعبة ، مع مطالبة الاتحاد المصرى بوضع المعسكر ضمن خطة المنتخبات الفترة المقبلة ، على أن يشارك بعدة منتخبات في فعاليات المعسكر و الذى يستمر 10 أيام .
على صعيد متصل ، تدرس شيماء أبو اليزيد بطلة العالم في الكاراتيه ، اعتزال اللعبة والابتعاد عن حلمها الذى طالما تمنت تحقيقه وهو الفوز بميدالية أولمبية ، ورغم اقتراب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، إلا أنها قد تبتعد عن اللعبة التي تفضلها ، وحققت فيها الكثير من الميداليات و الألقاب على المستوى الشخصى ولمصر ، وذلك وفقا لما ذكرته اللاعبة في الفيديو الذى قامت بنشره عبر صفحتها بموقع الفيس بوك ، والذى تكشف فيه الأسباب الأسرية التي قد تجبرها على اعتزال الكاراتيه .
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