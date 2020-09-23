شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، وأبرزها، إيهاب جلال يطالب المقاصة بمستحقاته وتكاليف علاج حسني فتحى، والجبلاية يعلق على قميص المنتخب " المسرب" ومؤتمر صحفي 5 أكتوبر للإعلان الرسمي.

محمد الشوربجى يتوج ببطولة مانشستر ويحافظ على عرش الإسكواش

توج البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً بتأهل ثنائى مصرى إلى نهائى الرجال وهما محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً وكريم عبد الجواد المصنف الثالث، بينما تأهلت نور الطيب المصنفة الرابعة إلى نهائى السيدات لتواجه الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة.

الجبلاية يعلق على قميص المنتخب " المسرب" ومؤتمر صحفي 5 أكتوبر للإعلان الرسمي

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن الشكل الجديد لقميص منتخب مصر يوم 5 أكتوبر من الشهر المقبل ، في مؤتمر صحفي و أنه يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الوصول للزي الرسمي و النهائي للفراعنة من حيث الشكل و التصميم.

المقاصة يقبل اعتذار ايهاب جلال ويكلف علي عاشور بمهمة المدير الفني

قرر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام قبول إعتذار ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، بعد أن تقدم المدرب بإعتذار رسمي لمجلس الإدارة يؤكد عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية ، وقرر مجلس المقاصة قبول الإعتذار وتوجيه الشكر للمدرب علي مجهوداته مع الفريق في الفترة الأخيرة مع التأكيد علي صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة.

إيهاب جلال يطالب المقاصة بمستحقاته وتكاليف علاج حسني فتحى

طلب إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق المقاصة من إدارة ناديه سداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التي صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسني فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بعسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب

فايلر يستبعد حمدى فتحى وافشه وجيرالدو من قائمة الأهلي لمباراة "نادي مصر"

Advertisements

أعلن السويسري‏ رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز. ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏

الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية علاء وعاشور فى طنطا

استعاد فريق الزمالك ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري، وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وإمام عاشور "هدف" ، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود، ليستعيد الأبيض انتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه ، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.

سيدات الأهلى يحصدن لقب كأس مصر بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الصيد بثلاثية نظيفة فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020، وتأهل الأهلى بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان ، ونجح فريق الاهلي في حسم اللقب لصالحه بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة.