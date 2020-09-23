شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " لجنة التخطيط تجهز خليفة فايلر و رحيله قبل دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن لجنة التخطيط في النادي الأهلى برئاسة محسن صالح ، بدأت في اختيار المدير الفني الجديد الذى سيتولي المهمة خلفا للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى سيرحل عن قيادة الأهلي ولن يستكمل مهمته بناء على اتفاق بين الطرفين .

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365 :

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 ، لجنة التخطيط تدرس عدة سير ذاتية لإختيار الأفضل بينهما بما يتناسب مع الأهلي وسيتم إرسال بعض مباريات للفريق لدراسته حتي يكون على دراية بكافة تفاصيل الفريق ليكون من السهل عليه التعامل والانسجام مع الفريق سريعا ، و إدارة الاهلى ترغب في تجاوز محنة رحيل المدير الفني السويسرى بسهولة خاصة أنه سيرحل بالتراضي بين الطرفين.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.