شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: هدف الزمالك الثالث في طنطا "غير صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحكم الدولى السابق ياسر عبد الرؤوف، أن هدف الزمالك الثالث في شباك طنطا غير صحيح، في المباراة التى جمعت بينهما في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى ، وقال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات مع خالد الغندور في قناة الزمالك: أن تمركز أحمد العدوى كان قريبا في معظم حالات مباراة الزمالك وطنطا، وتعاون بشكل صحيح مع تقنية الفار بعدم أعادة قراره في ضربتى جزاء للزمالك".

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وأضاف ياسر عبد الرؤوف: أن ضربة الجزاء الأولى التي احتسبها العدوى وقام الفار بإلغائها لاصطدام الكرة في جانب اللاعب أولا ثم في كوعه وهو ما يمنع احتسابها، بينما الركلة الثانية كانت صحيحة بعد لمس مدافع طنطا الكرة بيده" ، وتابع ياسر عبد الرؤوف: أن الفار ألغى ركلة جزاء أحمد سيد زيزو لأن الشد كان من خارج المنطقة لأن اللاعب ترك زيزو خارج المنطقة وليس داخلها، مؤكدا أن هدف الزمالك الثالث غير صحيح وكان لابد من لعب الكرة من مكانها وانتظار قيام اللاعب المصاب من طنطا، ولكن لم يحدث ذلك"، مضيفا: أن سرعة اللعب له شروط لم تتحقق في هذه الكرة لأن اللاعب المصاب من طنطا وليس من الزمالك، كما أن الكرة لم تلعب من مكانها".

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري، وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وإمام عاشور "هدف" ، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود، ليستعيد الأبيض انتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه ، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.